Neubau Kindergarten in Lengede: Auf der Rutsche in die erste Etage

Die Kinder und das Team des ehemaligen Kindergartens Sommerwiese in der Gemeinde Lengede haben kürzlich die Räumlichkeiten ihres neuen dreigeschossigen Kindergartens bezogen. Darüber berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Die neue Einrichtung heißt Farbenspiel und bietet Platz für 75 Kindergartenkinder im letzten Jahr vor ihrer Einschulung. Sie grenzt an das Gebäude der Grundschule Broistedt an.

Im Bauzeitraum von Mai 2021 bis November 2022 wurde der Zwischentrakt zwischen dem Klassentrakt und der Sporthalle der Grundschule Broistedt abgerissen, wird in dem Bericht erklärt. An dieser Stelle wurde der neue Kindergarten mit drei Gruppenräumen und großem Bewegungsraum errichtet. Im Interesse der Sportförderung wurden außerdem die beiden Umkleideräume sowie die Sanitäranlagen der Grundschulsporthalle erneuert. Insgesamt hat diese Baumaßnahme rund 2,9 Millionen Euro gekostet, berichtet die Gemeinde.

Räume in Fachwerkhaus gehen zurück an die Grundschule

„Das seit vielen Jahren bewährte pädagogische Konzept der Gemeinde Lengede, dass die Kindergärten für Fünfjährige im letzten Jahr vor der Einschulung räumlich an die drei gemeindlichen Grundschulen angegliedert sind, führen wir mit dieser neuen Einrichtung weiter fort“, betont Bürgermeisterin Maren Wegener in der Mitteilung. „In der Gemeinde Lengede gibt es im kreisweiten Vergleich die wenigsten Kinder, die nach einem Besuch der Kindergärten für Fünfjährige nicht eingeschult werden können. Darauf sind wir stolz und das wollen wir auch weiterhin so beibehalten.“

Die Kinder nahmen dem Bericht zufolge ihr neues Gebäude zusammen mit Leiterin Karin Hoffmann und ihrem Team gleich mit viel Entdeckerlust in Beschlag. „Der moderne, lichtdurchflutete Neubau ist trotz seiner Mehrgeschossigkeit barrierefrei zugänglich und mit einem Fahrstuhl ausgestattet“, wird beschrieben. „Das besondere Highlight dieses Neubaus ist eine Rutsche, über die die Kinder mit viel Spaß vom zweiten ins erste Obergeschoss gelangen können.“

Die Räume im Fachwerkhaus der Sommerwiese werden zurzeit renoviert und von einem neuen Mitarbeiterteam bezogen, heißt es in der Mitteilung. Eine Zeit lang werden dort Kinder ab drei Jahren betreut, bevor die Räumlichkeiten dann an die Grundschule Broistedt zurückgegeben werden.

