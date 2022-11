Oberg. Sie steht an der Ecke Weststraße/Gadenstedter Weg. Jeder kann sie befüllen und etwas mitnehmen. Lediglich ein paar Regeln müssen beachtet werden,

In alter Bushaltestelle

In alter Bushaltestelle Die Oberger Tauschecke ist eröffnet

Die Oberger Tauschecke an der Ecke Weststraße/Gadenstedter Weg ist seit ein paar Tagen geöffnet. Sie Oberger ist nach Angaben der Gemeinde Ilsede ein Ort, an dem gebrauchte, aber noch gut erhaltene Dinge, wie zum Beispiel Bücher, Spiele oder Deko, getauscht werden können.

Im März hatte Ortsbürgermeister Jonas Krüger über die Entstehung der Tauschecke informiert, im August nahm die Firma Lütgering ihre Arbeiten auf und ließ die alte Bushaltestelle in neuem Glanz erscheinen, so die Mitteilung weiter. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Firma Lütgering für diese große Unterstützung bei diesem Projekt und sind sehr begeistert über das tolle Ergebnis“, wird Krüger zitiert.

Wappen wurde gesprüht

Gemeindebürgermeister Nils Neuhäuser ist demnach ebenfalls sehr begeistert von der Idee und der Umsetzung. An der Außenwand wurde von einem Künstler das Oberger-Wappen gesprayt, was das alte Wartehäuschen noch mehr von einem ehemaligen Schandfleck zu einem Ort der Zusammenkunft und Gemeinsamkeit verwandelt hat, so die Gemeinde.

Eine Gruppe ehrenamtlicher Patinnen und Paten kümmert sich um die Ecke und schaut regelmäßig nach, ob alles in Ordnung ist. Darunter auch Inge Roffmann, von der die Idee der Oberger Tauschecke gekommen war. Ortsbürgermeister Krüger bedankte sich bei allen Unterstützern.

Nach sechs Wochen noch einmal schauen

So funktioniert die Oberger Tauschecke: Dinge, die ihr nicht mehr gebraucht werden, aber zu gut zum Wegwerfen sind, werden einfach in die Tauschecke hineingelegt. Jede und Jeder darf sich Objekte aus der Tauschecke mitnehmen und behalten, natürlich auch, wenn nichts hineingelegt wurde. Sollten nach sechs Wochen abgelegte Sachen immer noch in der Tauschecke stehen, sollte der Eigentümer diese wieder herausnehmen.

Lesen Sie auch:

Tödlicher Unfall im Kreis Goslar – Auto komplett zerstört

Zur Not gilt in der Schule wieder die Maskenpflicht

Regenwasser – Stadt Peine fördert Nutzungsanlagen

Es gibt auch einige Dinge, die nicht reingelegt werden dürfen. So dürfen beispielsweise weder Lebensmittel, noch Kleidung, zu große oder defekte Gegenstände in die Tauschecke gebracht werden. Auch gefährliche, spitze und scharfe Gegenstände sowie Sachen mit Gefahrenzeichen oder FSK/Altersbeschränkung sind nicht erlaubt. Öffnungszeiten gibt es nicht. Die Tür steht allen Personen, egal ob aus Oberg oder nicht, jederzeit offen, schildert die Gemeinde.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de