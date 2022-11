Fahrräder für tunesische Pflegekräfte in Peine

Fünf Fahrräder hat der Förderverein des Klinikums Peine für tunesische Pflegekräfte gespendet, die derzeit im Peiner Krankenhaus auf ihren beruflichen Einsatz vorbereitet werden. Das berichtet Adolf Stöhr, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Klinikums Peine. Vier Männer und sechs Frauen hatten in Tunesien ihre Examen abgelegt und Deutschkurse belegt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das Klinikum Peine warb die Tunesier zur Verstärkung des hiesigen Pflegepersonals an.

Auch für den Weg in die Stadt

Die zehn tunesischen Pflegerinnen und Pfleger sind auf dem Krankenhausgelände im Wohnbereich der Pflegefachschule untergebracht. Damit sie auch außerhalb der Bus-Zeiten in die Stadt fahren können, hat der Förderverein in Zusammenarbeit mit der Firma Zweirad Hotopp in Peine gebrauchte Fahrräder zur Verfügung gestellt, so Stöhr.

„Mit den Fahrrädern und mit unserer Sprachförderung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Integration der Tunesier“, wird der Vorsitzende des Fördervereins zitiert. Pflegedirektor Florian Hinz bedankte sich für die Fahrräder und stellte heraus, dass sich alle Tunesier um einen Arbeitsplatz beworben haben und große Chancen haben, im Klinikum Peine angestellt zu werden.

