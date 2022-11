Gastronomen im Landkreis Peine uneins über Energiepauschale

Die einen nennen es Energiepauschale, die anderen Eintrittsgeld. Hotels und Restaurants diskutieren angesichts steigender Gas- und Stromkosten derzeit über solche Hilfen. Wie ist die Lage bei den Gastronomen im Landkreis Peine?

Kerim Kaptantogrul ist der Chef des „Landhaus Lengede“. Er spricht von steigenden Kosten in Höhe von 30 bis 40 Prozent. Neben den steigenden Energiekosten sind das ihm zufolge auch die Einkäufe, die teurer geworden sind. „Aufgrund der Inflation ist alles teurer geworden“, erklärt Kaptantogrul, der das Landhaus im Frühjahr 2019 übernahm.

Seither erlebt die Branche schwierige Zeiten: Corona beschäftigte die Gastronomie zahlreiche Monate lang, nun sind es die explodierenden Nebenkosten und weiterhin die Personalsorgen. Und die treffen auch die Gäste. „Die Gäste haben auch Angst“, hat Kaptantogrul festgestellt. Auch sie müssten ihr Geld zusammenhalten. Und dennoch denkt auch er darüber nach, eine Art Energiepauschale zu nehmen. Denn ständig die Karte zu überarbeiten, die Preise anzupassen, käme nicht infrage.

Doch es gibt auch weniger schlechte Nachrichten in Lengede: Der Personalmangel ist kein Thema. Dem Chef stehen seiner Aussage zufolge genügend Kräfte zur Verfügung. Weniger optimistisch sieht Kaptantogrul das bald beginnende Weihnachtsgeschäft. „Die Zahlen sind noch nicht ganz so hoch wie vor Corona.“ Die Reservierungen seien sogar im vergangenen Jahr Mitte Oktober höher gewesen als aktuell. „Da hatten wir bereits 100 Reservierungen“, so der Lengeder. In diesem Jahr liege die Zahl zwischen 20 und 30, berichtet Kaptantogrul. Der Inhaber möchte aber seinen Optimismus nicht verlieren. Was macht ihm Hoffnung? „Wir sind hier in Deutschland. Es geht auch noch schlimmer“, sagt er.

Heizung wird schon um 20.30 Uhr ausgestellt

In der Wendeburger Taverne „Achilles“ wird Energie gespart. So wird nach Aussage von Georgios Mitolidis die Heizung schon um 20.30 Uhr ausgestellt, die Leuchtreklame wird ebenfalls früher ausgeschaltet. Bislang würden die Wendeburger noch nicht so viel von der Energiekrise merken – „zum Glück“, findet Mitolidis.

Eintrittsgelder wollen die Wendeburger nicht nehmen. „Wir sind doch kein Fußballstadion“, heißt es. Beim Personal gibt es keine Probleme, die Taverne wird als Familienbetrieb geführt. Was das Weihnachtsgeschäft bringt, steht noch in den Sternen. „Das weiß man noch nicht“, sagt Mitolidis. „Die Leute müssen überall sparen.“

Abwarten muss auch Giovanni Guttuso, Inhaber der Pizzeria und Eiscafé „Bei Toni“ in Vechelde. Während er privat bereits über eine Anpassung der Energiekosten informiert wurde, folgt der Abgleich für sein Restaurant erst im Januar, teilt er mit. „Dann werden die Stände ermittelt“, berichtet Guttuso, der jetzt schon Energiekosten von 2000 Euro hat.

Eine Verdopplung oder gar Verdreifachung wäre selbstredend eine große Herausforderung. „Aber wo kann ich sparen? Die Kühlschränke müssen laufen, die Eisvitrine muss kühlen, die Kaffeemaschine laufen. Sonst wird die Ware schlecht“, zählt der Vechelder Gastronom auf. Noch würden seine Gäste kommen, alles sei „ganz normal“. Doch wie lange noch? „Alle müssen sparen“, sagt Guttuso, der aber eben aus dem Grund auch nicht über einen Eintritt oder Ähnliches nachdenken möchte. „Die Menschen zahlen doch schon so viel mehr – für Benzin, im Supermarkt.“

Lesen Sie mehr Artikel über Peine und Umgebung:

Peiner Landrat in Wolfenbüttel im Knast

Älteste Bewohnerin im Landkreis Peine ist 109 Jahre alt

Weikowitz in Peine – Betriebsrat fordert mehr Mitbestimmung

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de