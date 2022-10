Peine. Unbekannte haben am Wochenende mehrere Tonnen Druckplatten aus Aluminium aus einer Lagerhalle in Peine gestohlen.

Aus einer Lagerhalle in Peine wurden insgesamt 15 Europaletten mit Druckplatten aus Aluminium gestohlen (Symbolbild).

Polizei Peine Diebstahl 6 Tonnen: Druckplatten aus Lagerhalle in Peine gestohlen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 2. bis zum 4. Oktober Druckplatten aus Aluminium bei der Firma „Fischer Druck“ in der Wilhelm-Rausch Straße in Peine gestohlen. Nach Angaben der Polizei stahlen die Diebe 15 Europaletten mit Druckplatten. Das Gesamtgewicht beträgt hierbei etwa 6 Tonnen.

Der oder die Täter müssten die Platten also mit einem Transporter oder einem Lkw abgeholt haben, vermuten die Beamten. Laut weiteren Ermittlungen transportierten die Unbekannten die Paletten mit einem Gabelstapler aus der Lagerhalle und verluden sie anschließend. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die am Wochenende des Tages der deutschen Einheit Lkw-Verkehr an der Firma bemerkt haben, sich zu melden. An den Wochenende gibt es üblicherweise keinen Lieferverkehr bei der Firma. Die Nummer der Peiner Polizei ist: (05171) 99 9-0.

red

