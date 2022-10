Kreis Peine: Fünfjähriger Radler kracht in Auto – und flüchtet

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem etwa fünfjährigen Radfahrer ermittelt jetzt die Peiner Polizei. Wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben, befuhr am Sonntag gegen 10 Uhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin die Straße Im Weingarten in Richtung Ahlumer Weg in Wendessen. Aus dem Westernweg kommend, wollte das Kind mit dem Fahrrad nach rechts in die Straße Im Weingarten abbiegen. Bei dem schwungvollen Abbiegen wurde das Kind wohl aus der Kurve getragen und fuhr gegen das Auto der Wolfenbüttelerin.

Nachdem diese sich davon überzeugt hatte, dass der Junge unverletzt ist, fuhr der Nachwuchs in unbekannte Richtung davon. Da offenbar auch keine Begleitperson in der Nähe war, konnte die nötige Schadensregulierung vor Ort nicht erfolgen. Die Polizei in Wolfenbüttel bittet darum, dass sich Angehörige des Kindes oder weitere Zeugen zum Sachverhalt melden. Der Junge wird wie folgt beschrieben: Etwa fünf Jahre alt, er hatte hellblonde Haare, ein blaues Fahrrad und trug einen Fahrradhelm.

red

