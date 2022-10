Drei Einbrüche in Peine und Wendeburg – Polizei sucht Täter

Mehrere Einbrüche in Peine und Wendeburg sind innerhalb der letzten Woche geschehen. Wie die Polizei berichtet brachen Unbekannte zunächst zwischen Freitag, dem 30. September und Samstag, den 8. Oktober in ein Wohnhaus in der Straße Am Park in Wendeburg ein. Am frühen Morgen nutzten die Täter die längere Abwesenheit der Anwohner in Meerdorf aus. Sie hebelten ein Fenster auf und konnten so im Inneren des Hauses Diebesgut mit derzeit unbekanntem Wert stehlen.

Zwischen Freitagnachmittag, 17.15 Uhr, und Samstagmittag, 12.30 Uhr, kam es auch in der Woltorfer Straße in Peine zu einem Einbruch. Unbekannte stiegen über den Zaun eines Firmengeländes und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt. Dort stahlen sie mehrere Werkzeuge. Die Polizei Peine bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer (05171) 9990 anzugeben.

Ein weiterer Einbruch geschah am Samstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr in der Königsberger Straße in der Peiner Südstadt. Die Täter konnten gewaltsam durch eine Kellertür in das Wohnhaus gelangen. Die Unbekannten stahlen mehrere Wertgegenstände und verursachten erhebliche Schäden im Haus. Der entstandene Gesamtschaden liegt vermutlich in fünfstelliger Höhe. Die Täter verließen das Wohnhaus anschließend unerkannt.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Peine:

Autofahrer in Groß Ilsede unter Betäubungsmitteleinfluss erwischt

In der Eichstraße in Groß Ilsede haben Polizisten einen Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln erwischt. Nach Angaben der Polizei hielt sie am Samstagabend gegen 22.15 Uhr einen 23-Jährigen aus Ilsede an, der mit seinem Pkw unterwegs war. Bei einer Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer ein.

red

