Polizei Peine Versuchter Telefonbetrug in Wendeburg: 53-Jähriger misstrauisch

Ein 53-jähriger Wendeburger hat am Donnerstag bei der Polizei angezeigt, dass er Opfer eines versuchten Telefonbetruges geworden ist. Nach Angaben der Polizei rief ein Unbekannter bei ihm an und gab sich als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. In diesem Telefonat hat der Anrufer mehrfach nach Konto- und Zugangsdaten gefragt. Der Wendeburger wurde aber zunehmend misstrauisch und gab keine Daten preis, sondern informierte die Polizei darüber.

Bei dieser „Masche“ handelt es sich offenbar um eine Abwandlung von wiederholt vorkommenden Trickbetrügereien. Angerufene sollten niemals sensible Daten, wie Kontozugangsdaten herausgeben. Im Zweifelsfall das Gespräch beenden und bei der eigenen Bank zu diesem Vorgang nachfragen. Im Betrugsfall ist natürlich die Polizei Ansprechpartner.

