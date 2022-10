Peiner des Jahres gesucht – Die Abstimmung beginnt

Bei allem, was in den letzten Jahren passiert, verlieren wir schnell den Blick für gute Taten und engagierte Menschen. Auch deswegen ist die Wahl zum „Peiner des Jahres“ so wichtig, liebe Leserinnen und Leser. Wir haben Ihnen die fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Landkreis vorgestellt – nun liegt es an Ihnen, über den Gewinner des Titels abzustimmen. Wer hat Sie am meisten überzeugt? Sie können online über unsere Homepage vom heutigen Mittwoch, 5. Oktober, bis einschließlich Samstag, 8. Oktober, abstimmen. Hier noch einmal alle Kandidaten im Überblick.

Harald Fiene, Vorsitzender des Vereins im Naturbad Broistedt. Vor acht Jahren fand der 66-Jährige seine Leidenschaft für das Naturbaden. Seitdem engagiert sich Fiene nicht nur für das Bad an sich, sondern wirbt auch für seine bevorzugte Schwimm-Variante: keine Chemikalien im Wasser – gefiltert, nicht gechlort. Auch die Mitarbeiter wachsen ihm ans Herz: „Inzwischen ist es wie eine kleine Familie geworden.“ Während der Saison ist der Rentner fünf Tage die Woche vor Ort und kümmert sich um alles, was in der Schwimmoase anfällt – und mehr. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz und seine stets freundliche Art ist Fiene nominiert.

Ölsburg und Vallstedt: Hilfsaktion für Ukrainer, viel Musik und Vereinskultur

Der Ölsburger Kevin Schrader (30) hat es sich bis zu dieser Aktion niemals zugetraut, solch eine Zivilcourage zu zeigen. Ebenso wenig sein Umfeld – auch deshalb stemmt sich der Dachdecker gegen Vorurteile. Im noch winterlichen März fuhr der Familienvater in einem bis unters Dach mit Spenden vollgestopften Auto los Richtung Polen. Sein Ziel: ukrainische Geflüchtete aus dem Grenzgebiet nach Deutschland bringen. Besonders die Umstände im Lager bleiben ihm im Gedächtnis – und die zwei Mütter mit ihren Kindern, zu denen er bis heute Kontakt hat. Er brach allein auf und findet dennoch: „Ohne meine Helfer hätte ich das alles nicht geschafft.“ Für seine spontane Hilfsaktion ist Kevin Schrader nominiert.

„Gemeinschaft, Kameradschaft und Leidenschaft zur Musik“: Darauf kommt es Silke Loos an. Die 48-jährige Vallstedterin spielt bereits seit etwa 37 Jahren im Vallstedter Musikzug und führt den Verein als Vorsitzende das elfte Jahr an. Wie schon ihr Vater wächst sie im Vereinsleben auf – wie der Vater so die Tochter. Im Musikzug spielt Silke Loos Flügelhorn, organisiert neben ihrem Beruf als medizinisch-technische Fachangestellte ehrenamtlich alle Vereinstreffen und Auftritte. Ihr Tun stellt sie nicht in Frage – zu wichtig ist ihr der Gemeinsinn in dem teilweise vernachlässigten Vereinswesen. Für ihre jahrelange Ausdauer ist Silke Loos nominiert.

Zusammen für die Umwelt: Nachhaltige Unternehmen und Klima-Aktivismus

Etwa 500 Menschen erhielten bei Sternico im vergangenen Winter eine Corona-Schutzimpfung. Franz Algermissen ist Gesellschafter dieses Wendeburger Unternehmens und setzte mit seinem Sohn Sico und einem freiwilligen Team den Plan um. Durch das gesamte Gebäude schleusten sie die teils ängstlichen Menschen, halfen die Fragebögen auszufüllen und haben so die Gemeinde Wendeburg entlastet. Denn: „Als Unternehmen haben wir mehr Möglichkeiten, als die Öffentlichkeit leisten kann“, begründet der 73-Jährige. Sternico möchte nachhaltig und sozial arbeiten – für Kollegen und die Gemeinde. Stellvertretend für das Team von Sternico ist Franz Algermissen nominiert.

Klara Upadeck ist 14 Jahre alt, als sie den Ortsverband Peine für „Fridays for Future“ gründet. Seitdem organisiert die 17-Jährige Demonstrationen, bildet sich und andere Menschen, die zuhören möchten, weiter und rüttelt die Peiner Politiker wach. Auch Kjell Plöger (19) erkennt früh, dass nur aktives Arbeiten zu einem klimaneutralen Deutschland führen kann. „Die Verantwortung darf nicht immer weggeschoben werden“, sagen sie. Für ihren Aktivitäten in Peine sind Klara Upadeck und Kjell Plöger stellvertretend für die „Fridays for Future“ nominiert. Leserinnen und Leser können online ihren Peiner des Jahres wählen.

Online-Abstimmung – Der Ablauf

Die Abstimmung über den Sieger im Wettbewerb „Peiner des Jahres“ beginnt am heutigen Mittwoch, 5. Oktober, und endet am Samstag, 8. Oktober, um Mitternacht. Abgestimmt wird ausschließlich online auf der Homepage der Peiner Nachrichten unter www.peiner-nachrichten.de im Internet. Die Preisverleihung findet statt am Donnerstag, 27. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in den Wendezeller Stuben. Unterstützt wird unsere Aktion „Peiner des Jahres“ von der Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine.

