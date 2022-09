Fahrerflucht nach Unfall in Peine – Fahrradfahrerin verletzt

In der Hans-Gallinis-Straße in Peine sind ein Auto und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Nach einer Meldung der Peiner Polizei fuhr eine 17-Jährige am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf ihrem Fahrrad über einen Zebrastreifen. Ein weißer Pkw bog von der Straße Am Silberkamp nach rechts auf die Hans-Gallinis-Straße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Autos vermutlich die Radlerin.

Diese fuhr seitlich gegen die Fahrerseite des Autos und stürzte. Während die leicht verletzte Radfahrerin am Boden lag, erkundigte sich die Autofahrerin aus dem Fenster nach deren Zustand. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort. Die Fahrerin des weißen Pkw hat nach einer Beschreibung lockige braune oder dunkelblonde Haare und ist etwa 35 bis 45 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de