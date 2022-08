Andrea Russo in Peine: Wer vom Schreiben lebt, ist fleißig

Eine Frau, die mehr Identitäten besitzt als so mancher Geheimagent, stellt sich in den Kreisbüchereien Ilsede und Lengede den Fragen ihrer Leser. Einige erkennen sie als Anne Barns wieder. Unter diesem Namen las sie im vergangenen Jahr im Rahmen einer digitalen Veranstaltung des Kreis-Medienzentrums.

Nach positiven Rückmeldungen sollten die Leser nun die Möglichkeit haben, die Autorin vor Ort zu erleben und ihre Fragen von Angesicht zu Angesicht zu stellen: Schließlich liegt im Dialog mit dem Publikum ihre große Stärke. So nutzt die Schriftstellerin die Begrüßung gleich, um Einblicke in die Arbeitswelt einer Autorin zu geben. Ihr neuestes Werk – „Der süße Himmel der Schwestern Lindholm“, das sie während der Lesung vorgestellt hat – veröffentlichte sie unter ihrem bürgerlichen Namen Andrea Russo. Neben dem Pseudonym Anne Barns schrieb sie auch als Anne Töpfer, Anna Rosendahl, Juliane Albrecht und weiteren.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wer vom Schreiben leben will, muss fleißig sein“, erklärt Russo diese Namensvielfalt. Da die meisten Verlage von ihren Autoren nur ein Buch pro Jahr veröffentlichten, könnten Schriftsteller mit mehreren Namen mehr publizieren. Dies müssten sie auch, sollten sie nicht gerade die Bestseller-Liste anführen.

Platz eins in der Verkaufskategorie „Sittsamkeit“

Welchen Platz-Eins-Erfolg die Autorin in Amerika verbucht, überrascht dann aber doch das Publikum, das sich während des regen Austausches immer wieder durch eine hohe Kenntnis von Russos Werken auszeichnet: So belegt die Autorin als Anne Barns den ersten Platz auf der dortigen Amazon-Seite in der Verkaufskategorie „Sittsamkeit“. Eine gewisse Schamhaftigkeit gehört zum Markenkern all ihrer Pseudonyme: Begeben sich Ineinander-vernarrte ins Schlafzimmer, lassen sie den Leser an der Türschwelle zurück. Die Nacht vergeht und wird für ihr Publikum nicht weiter erhellt als durch den Hinweis, dass es die Beste ihres Lebens war. Die Schwestern Lindholm knöpfen die Bluse der Sittsamkeit noch weiter zu, immerhin reicht die Geschichte bis ins Jahr 1936 zurück – eine Zeit, in der beste Nächte für die Ehe aufgespart werden. Ob die Beziehung zwischen der ältesten Lindholm Schwester Hannah und ihrem Schwarm Karl ein solches Happy End findet, ist dabei längst nicht sicher. So lebt Hannah Lindholm in ihrem Heimatland Schweden. Karl stammt aus Deutschland, in dem die Nazis die Macht übernommen haben und den Zweiten Weltkrieg vorbereiten. Selbst wenn er sich von den Nationalsozialisten distanziert, birgt seine Herkunft Konfliktpotenzial mit Hannahs schwedischer Familie und dem sozialen Umfeld. Es gibt also einiges zu verdauen.

Darunter auch – wie für die Autorin typisch – kulinarische Köstlichkeiten, die die Schwestern Lindholm im eigenen Familien-Café zubereiten. Das Publikum muss sich ihren Geschmack nicht nur vorstellen. Andrea Russo serviert selbst gemachte Chokladbollar, die das ein oder andere verträumte Lächeln auf die Gesichter ihrer Leser zaubert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de