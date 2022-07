Nächtliche Zerstörung: Reifenstecher im Kreis Peine unterwegs

Eine Reihe von Sachbeschädigungen beschäftigen die Peiner Polizei. Am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr geriet ein auf der Peiner Kirchhofstraße geparkter BMW in Vollbrand und wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter (05171) 9990 entgegen.

Täter zerstechen Fahrzeugreifen und zerkratzen Lack

In der Nacht von Sonntag, 18 Uhr, auf Montag, 11 Uhr, haben unbekannte Täter zudem in der Ortschaft Rosenthal zugeschlagen. In mindestens drei Fällen wurden in der Straße Im Knicke Reifen zerstochen und hierdurch einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Im gleichen Tatzeitraum hatten die Täter an einem in der Hildesheimer Straße abgestellten BMW den Lack auf einer Länge von etwa zwei Metern zerkratzt und hierbei einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht.

Auch drei Autobesitzer aus Schwicheldt wurden Opfer der Attacken: Bei den im Birkenweg abgestellten Autos wurden ebenfalls die Reifen zerstochen. Auch hier entstand ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

