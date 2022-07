69-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und kollidiert mit Baum

Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Kurz vor dem Ortseingang Bortfeld geriet er aus derzeit nicht bekannten Gründen auf einen Grünstreifen und versuchte gegenzulenken, teilt die Polizei mit.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Baum. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Schlägerei in Edemissen

Die Polizei ermittelt zudem wegen gefährlicher Körperverletzung in Edemissen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es am Sonntag, 24. Juli, gegen 20.30 Uhr auf der Langen Straße zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen war. Zur Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, heißt es. Nachdem der Streit eskaliert war, schlugen mehrere Täter auf die Opfer ein und verletzten sie so, dass sie in ein Krankenhaus gefahren werden mussten.

