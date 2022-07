Peine. Die 51-Jährige aus Peine fand den Umschlag mit Geld in der Feldstraße. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für ihre Ehrlichkeit.

Polizei Peine Ehrliche Finderin in Peine: Frau gibt Brief mit 4.300 Euro zurück

Auf dem Gehweg der Feldstraße in Peine hat eine Frau am Donnerstagmorgen einen Briefumschlag gefunden – mit durchaus wertvollem Inhalt. Denn darin befanden sich knapp über 4.300 Euro. So berichtet es Peines Polizei.

Die „ehrliche Finderin“ – eine 51-Jährige aus Peine – zögerte nicht lange und brachte den Umschlag direkt nach dem Fund gegen 9.15 Uhr zur Polizeistation. „Sicher wird sich darüber der Verlierer sehr freuen“, bemerkt ein Polizeisprecher.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mann ohne Fahrerlaubnis fährt offenbar mit Auto zur Polizei in Vechelde

Ebenso nicht alltäglich ist dieser Fall der Polizei Vechelde: Ein 30-jähriger Mann aus Ilsede wurde beschuldigt, in der Vergangenheit mehrfach mit einem Auto gefahren zu sein – obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Daher erschien der Mann am Dienstag zur Vernehmung auf der Dienststelle in Vechelde. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-Jährige wohl mit dem Auto zur Polizei hin und zurück fuhr. „Die Beamten leiteten zwei gesonderte Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein“, heißt es. Weiterhin prüft die Polizei, ob der Mann entgegen dem Willen der Halterin das Auto genutzt hat.

Mehr Nachrichten aus Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de