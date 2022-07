Woltwiesche. Drei Tage lang haben die Trainer des SV Woltwiesche in der Woltwiescher Grundschule mit den Kindern geübt.

Die Schülerinnen und Schüler bekamen alle eine Urkunde bei den Aktionstagen des SV Woltwiesche in der Grundschule in Woltwiesche.

Aktionstage 180 Kinder lernen Tischtennis an der Grundschule Woltwiesche

Die Tischtennisabteilung des SV Viktoria Woltwiesche hat an der Grundschule Woltwiesche drei Tischtennisaktionstage durchgeführt. An diesen Tagen konnten fünf Übungsleiter in Einheiten von 60 bis 75 Minuten den etwa 180 Kindern spielerisch den Tischtennissport näherbringen.

Die fünf Eingangsstufen (1. und 2. Klasse) durften ein Aufwärmspiel sowie fünf Stationen „am Meer“ absolvieren. Die Kinder mussten einen Haiangriff abwehren, die gefährlichen Piranhas füttern, eine Qualle vor dem austrocknen retten und der Schildkröten-Mama helfen, ihre Eier über eine große Wippe zu transportieren.

Sogar Müll wurde aus dem Meer entfernt: der Müll musste mit Ball und Schläger vom Tisch heruntergerollt werden. Zum Schluss haben dann alle Schüler eine Urkunde bekommen.

Auch bei den 3. und 4. Klassen ging es weniger um „richtiges Tischtennisspielen“, sondern auch mehr darum, spielerisch die Basics zu vermitteln und Jedem einen Zugang zur Sportart Tischtennis zu geben. Hier wurden die Kinder an fünf unterschiedlichen Stationen geprüft – unter anderem beim großen Zahlenspiel, beim Kegeln und beim Zielrollen. Außerdem mussten die Kinder einen Pylonenparcours bewältigen und durften auf Geisterjagd gehen. Jedes Kind konnte bis zu 50 Punkte sammeln. Auch die älteren Schüler erhielten zum Abschluss eine Urkunde, natürlich mit der erreichten Punktezahl.

Im Anschluss an die Aktionstage hat jedes Kind eine Einladung zum Probetraining in die Mini-Athleten-Gruppe (4 bis 7 Jahre) oder Anfängergruppe (8 bis 11 Jahre) erhalten. Die Aktionstag wurden vom Landessportbund Niedersachsen durch das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ gefördert.

red

