Peine. Auf der Braunschweiger Straße hat eine Autofahrerin am Montag die 61-jährige Radlerin übersehen. Sie kam ins Klinikum. Der Peiner Polizei-Überblick.

Eine 61-Jährige ist am Montag auf ihrem Fahrrad angefahren worden. Die Frau kam vorsorglich ins Peiner Klinikum. (Symbolbild)

Polizei Peine Unfall: Fahrradfahrerin in Peine angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in der Braunschweiger Straße in Peine sind am Montagnachmittag eine Autofahrerin und eine Fahrradfahrerin kollidiert. Die 23-jährige Autofahrerin kam Polizei-Angaben zufolge aus der Görlitzer Straße – und übersah die 61-jährige Radlerin beim Einfahren.

Diese stürzte durch den Zusammenstoß und wurde vorsorglich ins Peiner Klinikum eingeliefert. „Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden“, teilt die Polizei Peine mit.

Paketstation in Peine aufgebrochen

Über das Wochenende haben Unbekannte Fächer einer Paketstation an der Peiner Schäferstraße aufgebrochen. „Mutmaßlich mit einem Hebel“ sind mehrere Fächer gewaltsam geöffnet worden, erklärt die Polizei. Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch nicht gesagt werden, ob die Fächer belegt waren und etwas gestohlen wurde. Peines Polizei bittet darum, dass Zeugen sich melden. Rufnummer: (05171) 9990.

Diebstahl von Kindergarten-Baustelle in Edemissen

Von der Baustelle am neuen Kita-Gebäude in Edemissen haben derzeit noch unbekannte Täter mehrere Starkstromkabel gestohlen. Die Tat fiel am Montagmorgen auf. Die Unbekannten haben den Bauzaun geöffnet, um auf die Baustelle zu gelangen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei Peine auf etwa 2.000 Euro.

