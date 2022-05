Ilsede: Mann wehrt sich gegen Platzverweis – Polizist verletzt

Bereits Ende April ist in Groß Bülten bei Streitigkeiten ein Polizist leicht verletzt worden. Am 21. April sei die Polizei gegen 21.30 Uhr in die Wilhelmstraße gerufen worden, heißt es in einer Mitteilung. Bei einem gemeinsamen Trinkgelage zweier Männer im Alter von 33 und 53 Jahren und einer 26-jährigen Frau kam es augenscheinlich zu Streitigkeiten.

„Da die Beteiligten teils sehr alkoholisiert waren, konnte der letztendliche Grund des Streits nicht mehr geklärt werden“, berichtet die Polizei. Der 33-jährige Ilseder weigerte sich demnach, die Wohnung zu verlassen, „um die Situation endgültig zu beruhigen“. Stattdessen zeigte er sich zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten.

33-jähriger Ilseder bleibt aggressiv – und verbringt die Nacht in Gewahrsam

Bemühungen, ihn zu beruhigen und friedlich aus der Wohnung zu bewegen, scheiterten allesamt, sodass die Polizisten schließlich einen Platzverweis aussprachen. „Da der Mann weiterhin aggressiv blieb und sich weigerte, die Wohnung zu verlassen, musste er in Gewahrsam genommen werden.“

Dabei leistete er so starke Gegenwehr, dass ein 41-jähriger Polizist leicht verletzt wurde. Er blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Der 33-jährige wurde anschließend zur Dienststelle in Peine gebracht und verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Beruhigen ließ er sich aber auch davon kaum und sprach fortgesetzt Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Polizistinnen und Polizisten aus. Die Folge sind mehrere Strafverfahren.

red

