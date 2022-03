Ukraine-Aktion Peine sucht Helfer zum Sortieren

Peine. In Peine werden Hilfsgüter für Kalusch in der Ukraine gesammelt. Die Spendenbereitschaft ist riesig – nun werden dringend noch Helfer gesucht.

Es hat einen Moment gedauert – aber inzwischen sind an den beiden Sammelstellen in Peine so viele Kartons, Säcke und Koffer voller Bekleidung und Hilfsgüter für die Ukraine abgegeben worden, dass es für den Moment ausreicht. „Wir müssen das alles sortieren“, sagt Diana Kobbe vom Peiner Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sporthalle Groß Lafferde ist Notunterkunft für Ukrainer

Gastfamilien in Vallstedt und Alvesse nehmen Geflüchtete auf

Hilfen für Ukrainer sollen steuerlich gewürdigt werden

In der Sammelstelle am Lehmkuhlenweg ist kaum noch ein Durchkommen. Ein Berg mit blauen Säcken, Kartons, Koffern und Taschen lagert vor der Tür. Ein erster Berg wurde bereits in die große Lagerhalle an der Woltorfer Straße gebracht.

Die Spendenbereitschaft ist riesig

Die Spendenbereitschaft ist riesig, sagen Diana Kobbe wie auch Armin Obermeier von der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito). Die Wito organisiert für Hilfsaktion im Namen des Landkreises. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, den Serviceclubs und weiteren Organisationen wurde um Sach-, Material- und Geldspenden für die Bevölkerung in der Ukraine gebeten.

Die Hilfsgüter sind für Oppeln bestimmt, den Peiner Partner-Landkreis in Polen. Oppeln wiederum ist Partner-Landkreis von Kalusch in der Ukraine. Von dort kam die Bitte zu helfen.

Diana Kobbe vom DRK-Kreisverband hat Mühe, in der Sammelstelle am Lehmkuhlen weg noch durchzukommen. Foto: Bettina Stenftenagel / BZV

Ende kommender Woche sollen die Hilfsgüter verschickt werden. „Ein 7,5 Tonner wird nicht reichen“, ahnt Armin Obermeier. Er steht mit polnischen Speditionen in Verbindung.

Doch bevor der LKW bepackt werden kann, steht noch jede Menge Sortier-Arbeit. Kinder-Bekleidung zu Kinder-Bekleidung, Damen-Bekleidung zu Damen-Bekleidung, Hygiene-Artikel zu Hygiene-Artikel – und so weiter.

Ein paar Helferinnen sind am Freitagmorgen damit beschäftigt, den Berg vom Lehmkuhlen weg umzusetzen, zum Sortieren. Als eine Frau in der Tür steht und fragt: „Könnt Ihr denn noch Hilfe brauchen?“ ist ein mehrstimmiges „Jaaa!!!!“ zu hören.

Auch Marco Schmidt, Vorsitzender der Wendeburger Gewerbetreiben, bringt Sachen vorbei, hört das und beschließt. „Ich bleib gleich für zwei Stunden hier und helfe.“

Helfer zum Sortieren gesucht

Wer helfen will: Zum Sortieren der Hilfsgüter in der Lagerhalle an der Woltorfer Straße 107 werden noch Helferinnen und Helfer gebraucht, Anmelden können sie sich bei Armin Obermeier von der Wito, (0151) 11 45 39 07 und E-Maila.obermeier@wito-gmbh.de

Wenn Sie Geld spenden möchten, dann über das Hilfsprojekt der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine „Hilfe für die Ukraine im Landkreis Dolina“. Informationen stehen auf der Projekthomepage: www.heimatherzen.de/project/hilfe-fuer-die-ukraine-im-landkreis-dolina/Bild vergrößern: Landrat Henning Heiß

Gesucht werden auch Menschen mit russischen oder ukrainischen Sprachkenntnissen, die in der Unterkunft des Landkreises in Groß Lafferde wie auch in den Gemeinden vor Ort ehrenamtlich als Dolmetscher tätig sein können. Diese werden gebeten, sich per E-Mail an ukrainehilfe@landkreis-peine.dezu melden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de