Peines Partnerstadt in Polen bittet um Hilfe für die Ukraine

Der Landkreis Peine hat aus seiner Partnerstadt Oppeln (Polen) in der Nähe der ukrainischen Grenze einen emotionalen Hilfeaufruf für die Menschen in der Ukraine im Landkreis Kalusch bezüglich verschiedener Güter und Sachspenden erhalten. Um dieser schnellstmöglichst nachzukommen, ruft die kreiseigene Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) gemeinsam mit dem DRK, den Serviceclubs und weiteren Organisationen zu einem Spendenaufruf für die Bevölkerung in der Ukraine auf.

Das sind die Sammelstellen:

• Das DRK Peine Katastrophenschutzzentrum im Lehmkuhlenweg 29 sammelt: Winter- und Sommerkleidung, Stiefel, Knieschoner, Thermounterwäsche, Schlafsäcke und Thermomatten, Rucksäcke, Hygieneartikel. Alle, die spenden möchten, können ordentliche und gewaschene Kleidung am Donnerstag, 10. März, und am Donnerstag, 17. März, von 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 11. März, und am Freitag, 18. März, von 9 bis 14 Uhr abgeben.

• In der Lagerhalle in Peine, Woltorfer Straße 107 zwischen Firma Herb und Scania-Händler, können folgende Artikel abgegeben werden: Essgeschirr und Trinkflaschen, Zelte/Campingkocher, technische Geräte: Generatoren oder Schweißgeräte, Taschenlampen und Powerbanks, Werkzeuge: Äxte, Sägen, Schaufeln, Medizinische Artikel: Schmerzmittel, Erste-Hilfe-Pakete, Verbandsmaterial, Rettungsdecken

• Wito-Mitarbeiter nehmen Anlieferungen am Freitag, 11. März, und am Freitag, 18. März, von 9 bis 13 Uhr und am Samstag, 12. und 19. März, von 13 bis 16 Uhr entgegen.

Wer Geld spenden möchte, kann dies über das Hilfsprojekt der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine „Hilfe für die Ukraine im Landkreis Dolina“. Infos stehen auf der Projekthomepage: www.heimatherzen.de/project/hilfe-fuer-die-ukraine-im-landkreis-dolina/

red

