Vechelde. Nach Polizeiangaben war der 35-Jährige in Alvesse zu schnell unterwegs. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei gut 5000 Euro.

Die Polizei war am Dienstag in Vechelde im Einsatz.

Polizei Peine Mann verliert in Vechelde Kontrolle über PKW und fährt ins Feld

Auf der Üfinger Straße in Vechelde hat sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei schreibt, wollte ein 35-Jähriger in seinem PKW aus Richtung Alvesse nach Salzgitter fahren, als er offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Erst nach mehreren Metern kam er auf einem Feld zum Stehen.

Der Autofahrer musste in ein Krankenhaus in Salzgitter

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus nach Salzgitter gefahren werden. Das Fahrzeug wurde aus dem matschigen Feld durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei beziffert den Schaden auf mindestens 5000 Euro.

red

