Wendeburg. Storch Paul ist in Wendeburg gelandet, Störchin Lilli müsste sich auch bald einfinden. Und auch alle anderen: Die Störche lieben Wendeburg.

Die Wendeburger Störche Lilli und Paul in ihrem Nest bei Dieter Kaufmann.

Störche gesichtet In Wendeburg ist Storch Paul gelandet – Frühling in Sicht

Vertrauter Anblick auf dem Storchennest in Wendeburg: Der erste Storch ist angekommen. „Am Montag um 8.30 Uhr“, berichtet Storchenvater Dieter Kaufmann. Nun wartet er auf Störchin Lilli, die erfahrungsgemäß wenige Tage später eintrudelt.

Im vergangenen Jahr war es allerdings anders – da war Lilli zuerst da. Paul, ihr langjähriger Gefährte, ließ auf sich warten, blieb vermisst. Was mit ihm passiert war, ließ sich nicht nachverfolgen, da er nicht beringt war. Ein „neuer Paul“ fand sich ein. Mit ihm hatte Lilli vier Junge.

Im vergangenen Jahr hatten im Wendeburger Kernort in unmittelbarer Nähe drei Storchenpaare Nester bezogen: auf dem Dach von Dieter Kaufmann, wie schon seit vielen Jahren. Aber auch auf dem Dach der gelben Villa der Volksbank und auf dem Dach des Hauses von Ilsemarie Zimball an der Schulstraße.

Die Zahl der Störche habe zugenommen, sagte Georg Fiedler, Weisstorchbetreuer in der Region Braunschweig. Das führt der Storchenexperte auf das gute Nahrungsangebot zurück. Sie finden ihr Futter in den Rieselfeldern, in der Okeraue, aber auch auf der Alba-Deponie.

Dieter Kaufmann führt genau Buch über „seine“ Störche. Insgesamt 44 Jungvögel sind vom Nest auf dem Dach seines Hauses schon ausgeflogen. 2018 hat Kaufmann das Nest erneuern lassen. Der Unterbau, ein Kutschwagenrad, war marode und wurde durch ein Eisengestell ausgetauscht. Darauf wurde ein mit Holz geflochtener Reifen gesetzt und alles schön mit Stroh ausgepolstert. Das Besondere an dem Standort am Hohen Hof: Über eine Webcam gibt es Einblicke ins Storchennest.

