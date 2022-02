Diebe stehlen Elektrogeräte aus Testzentrum beim VfB Peine

Peine. Diebe haben den Testzentrums-Container am VfB-Sportplatz in Peine in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen. In Vöhrum stahlen Diebe einen Katalysator.

Die Diebe sind im Landkreis Peine unterwegs: In das Testzentrum am VfB-Platz ist eingebrochen worden, außerdem wurde ein Katalysator eines BMW entwendet. (Symbolbild)

Ein Container, der am Sportplatz des VfB Peine als Testzentrum genutzt wird, ist in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen worden. Gegen 7.45 Uhr stellte laut Polizei Peine eine Mitarbeiterin der Teststelle fest, dass die Tür des Containers aufgehebelt worden ist. Aus dem Innenraum sind verschiedene Elektrogeräte entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Katalysatordiebstahl in Vöhrum

Außerdem ist am Mittwoch der Katalysator eines BMW in Vöhrum gestohlen worden. Der Wagen war tagsüber in der Straße An der Bahn auf einem Parkplatz abgestellt worden. Als die Eigentümerin gegen 16.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Fahrzeugteil ausgebaut worden war. Die Art und Weise, wie der Katalysator gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Peine unter (05171) 999 0.

Containerbrand in Ölsburg

Bereits in der Nacht auf den Mittwoch hat ein Altpapiercontainer in der Schäferstraße in Ölsburg gebrannt. Gegen acht Uhr morgens entdeckte ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaft den verbrannten Container, ein Holzzaun der Wertstoffinsel ist ebenfalls beschädigt worden, so die Polizei. Das Feuer selbst war in der vorangegangenen Nacht unbemerkt geblieben, möglicherweise hatte einsetzender Regen es frühzeitig gelöscht. Hinweise zum Feuer nimmt die Polizei in Ilsede unter (05172) 370750 entgegen.

