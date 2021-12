Mit Schlangenlinien durch Peine: Autofahrerin hat 3,2 Promille

Peine. Eine alkoholisierte BMW-Fahrerin fiel der Polizei am Montagabend in Peine auf. Sie stoppten die gefährliche Schlangenlinien-Fahrt.

Ein in Schlangenlinien fahrender BMW ist den Beamten der Polizei Peine am Montag, 13. Dezember, gegen 22 Uhr aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Wagen auf der Braunschweiger Straße mehrfach auf die Gegenfahrspur – glücklicherweise herrschte dort jedoch kein Gegenverkehr.

Kurz darauf gelang es den Beamten, den Wagen für eine Verkehrskontrolle zu stoppen. Dabei stellte sich heraus, dass die 39-jährige Fahrerin deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, heißt es weiter. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,22 Promille, auch eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Auffahrunfall am Schwarzen Weg

Am selben Tag kollidierten gegen 16.30 Uhr zwei Autofahrer an der Kreuzung Schwarzer Weg und Eschenstraße. Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer ordnete sich auf der linken Spur ein, um in die Eschenstraße einzubiegen. Das bemerkte der hinter ihm fahrende 78-jährige Peiner in seinem Audi zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf.

Durch den Aufprall wurde der 63-jährige leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum Peine eingeliefert, heißt es. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

red

