Weihnachtsstern leuchtet in Groß Gleidingen

Groß Gleidingen. Die Ortsbürgermeisterin Bärbel Kuschnik hat die Beleuchtung bei einer Verlosung gewonnen: Der Stern hängt am Dorfgemeinschaftshaus.

Freuen sich über den Weihnachtsleuchtstern am Dorfgemeinschaftshaus (von links): Ralf Baumgarten (Avacon), Andreas Behrens (Ortsrat), Gilda Wagner (Seniorenkreis) und Bärbel Kuschnik (Ortsrat).

Festlicht in Groß Gleidingen

Pünktlich zu Weihnachten eine festliche Beleuchtung: Am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) an der Brinkstraße in Groß Gleidingen wird ein Weihnachtsleuchtstern erstrahlen. Gespendet hat ihn die OrtsbürgermeisterinBärbel Kuschnik.

Die Groß Gleidingerin hat teilgenommen an einer Verlosung des Energieversorgers Avacon – und prompt den Stern gewonnen. „Es ist das erste Mal, dass ich an solchen Aktionen teilgenommen habe“, verrät die Bärbel Kuschnik – und schon ist sie eine Gewinnerin. Rund 400 Euro, erzählt Ralf Baumgarten von Avacon-Kommunalmanagement, sei der Leuchtstern Wert: Mehr als 100 Teilnehmer seien bei der Verlosung dabei gewesen, fünf Weihnachtssterne habe das Unternehmen verteilt. „Mit energiesparenden LED-Leuchten“, betont Baumgarten. Ersatzleuchten gibt es auch noch dazu.

Jugendliche und Senioren treffen sich im Dorfgemeinschaftshaus

Einer der Sterne leuchtet künftig am DGH in Groß Gleidingen: Bei der Übergabe ist Gilda Wagner dabei – sie leitet den Seniorenkreis, der sich im Gemeinschaftshaus trifft. „Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt“, ermutigt die Leiterin die Senioren – jeden ersten Dienstag im Monat sind die Treffen von 15 bis 17 Uhr. In einem anderen Raum im DGH kommen die Jugendlichen zusammen: Geöffnet hat der Jugendtreff dienstags von 16 bis 18 Uhr (ab erste Klasse) und ab 18 Uhr (für Teenager ab fünfte Klasse). Auch die Feuerwehr hat im Bereich des DGHs ihr Zuhause.

