In der Stadt Peine stehen drei feste Impfstützpunkte in den Startlöchern. Ab Montag, 22. November, startet das Angebot der Impfstation am Klinikum. Auch ein Hausarzt hat ein Angebot für Drittimpfungen eröffnet. Der Landkreis plant, noch vor Ende November, einen Impfstützpunkt herzurichten.