Peine. Das Feuer war in der Nacht zu Samstag in der Peiner Kernstadt, Thomasstraße, ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Zu einem Hausbrand in Peine sind am frühen Samstagmorgen Polizei und Feuerwehr gerufen worden.

Polizei in Peine Feuerwehr löscht nächtlichen Hausbrand in Peine

In der Nacht auf Samstag ist die Peiner Polizei zu einem Hausbrand in die Thomasstraße in der Peiner Kernstadt gerufen worden. Die 46-jährige Bewohnerin des Hauses stellte bei ihrer Heimkehr bereits im Hausflur starken Rauch fest und alarmierte die Feuerwehr und Polizei, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Die Feuerwehr der Stadt Peine war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand, der gegen 3.45 Uhr ausgebrochen war, zügig löschen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus, so dass es nicht zu Personenschaden kam. Aufgrund der starken Beschädigung ist das Gebäude bis auf weiteres nicht bewohnbar, eine Schadenssumme ist bislang nicht sicher anzugeben. Die genaue Brandursache steht ebenfalls noch nicht fest,weitere Ermittlungen laufen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de