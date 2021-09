Peine. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden zurzeit an die Wähler versendet.

Wahl in Peine

Wahl in Peine Briefwahlstelle der Stadt ist für Bundestagswahl geöffnet

Die Briefwahlstelle der Stadt Peine ist ab sofort auch für die Wahl zum Deutschen Bundestag geöffnet. Wählerinnen und Wähler, die an der Bundestagswahl durch Briefwahl teilnehmen wollen, können dann in der Briefwahlstelle unter Vorlage ihrer Wahlbenachrichtigungskarte sowie ihres Personalausweises einen Wahlschein beantragen und die Briefwahl direkt vor Ort durchführen.

Briefwahlstelle im Bürgerbüro

Die Briefwahlstelle befindet sich im Bürgerbüro des Rathauses Peine, Kantstraße 5, und ist während der folgenden Öffnungszeiten zu erreichen: Montag, Dienstag, Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Mittwoch: 8 bis 18 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr. Als ergänzendes Angebot zu diesen Zeiten bieten gibt es den kommenden Samstag, 4. September, 10 bis 13 Uhr für Bürgerinnen und Bürger an.

Karten werden derzeit versendet

Die Wahlbenachrichtigungskarten werden zurzeit an die Wählerinnen und Wähler versendet. Die Briefwahlunterlagen können über folgende Wege beantragt werden:

• Online auf der Interseite der Stadt Peine www.peine.de und dort auf der Startseite unter „Aktuelles“

• Online per Smartphone und QR-Code, der sich auf der Wahlbenachrichtigungskarte befindet und gescannt werden muss

• Per Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte (= Wahlscheinantrag). Wichtig: Bitte die Unterschrift nicht vergessen. Für Fragen zu weiteren Möglichkeiten und für allgemeine Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Briefwahlstelle telefonisch unter der zentralen Telefonnummer (05171) 49300 zur Verfügung, teilt die Stadt Peine abschließend mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de