Anrufer geben sich als Polizisten aus – Senioren passen auf

Unbekannte haben am Dienstagabend sowohl bei einer 76-jährigen als auch bei einer 87-jährigen Frau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Das teilt die „echte“ Polizei mit. In beiden Fällen erkundigten sich die Anrufer, ob die Fenster und Türen der Häuser geschlossen seien. Zudem sollte offensichtlich durch gezielte Fragen geklärt werden, ob die Angerufenen alleine wohnen. Als Hintergrund gaben die Anrufer an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Die Angerufenen fielen in diesen beiden Fällen nicht auf den Betrug herein.

Polizei warnt

Die Polizei warnt wiederholt vor dieser und anderen Betrugsmaschen. Die Polizei erkundige sich niemals telefonisch nach dem Zustand der Fenster und Türen. Angerufene werden gebeten, stets nach einem solchen Anruf die örtliche Polizei zu informieren.

red

