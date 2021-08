Die russische Seele lebt

Na klar, die Hamburger Kneipe „Schellfischposten“ musste ich persönlich unter die Lupe nehmen. Sie wissen schon, die Stätte dieser (kultigen) „Inas Nacht“, die offenbar auch schon mal feucht-fröhlich enden können. Verdammt klein ist er, dieser „Schellfischposten“, verdammt eng geht es da zu. Caren Miosga wird das alles vorher gewusst haben, wird gewusst haben, was auf sie zukommt, als sie sich in „Inas Nacht“ begeben hat. Wir kennen sie, die in Groß Ilsede aufgewachsen ist, als Tagesthemen-Star – sie liebt die russische Seele, und nun sogar den Namen ihres Russischlehrers am Ilseder Gymnasium verraten. Die russische Sprache hat Caren Miosga nicht vergessen, wie einige Kostproben bei „Ina“ bewiesen haben – den Lehrer wird es freuen.

