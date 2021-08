13 Auszubildende starten bei der Stadt Peine

Die Gruppe der Auszubildenden der Stadt Peine setzt sich aus künftigen Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung, einer Auszubildenden zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste sowie zwei Studentinnen im Bachelor-Studiengang im Bereich allgemeine Verwaltung zusammen. Begrüßt hat die Nachwuchskräfte laut Mitteilung auch Bürgermeister Klaus Saemann.

Drei Jahre Ausbildung mit praktischen und theoretischen Anteilen

Die Berufsanfängerinnen und -anfänger im Bereich der Verwaltung starten in drei Jahre mit theoretischen und praktischen Anteilen, heißt es. Die Theorie umfasse den Besuch der Berufsschule und die Absolvierung von drei Lehrgängen am Niedersächsischen Studieninstitut. Praktisch würden die Verwaltungs-Azubis und Studentinnen die verschiedensten Ämter und Abteilungen durchlaufen. Sie lernten so jeden Bereich und nach und nach Zusammenhänge besser kennen und könnten darüber hinaus im Arbeitsalltag ihr Wissen, dass sie in den Lehrgängen oder in der Berufsschule erworben hätten, anwenden.

Zum Kennenlernen gibt es eine Rathaus-Rallye

„Kennenlernen“ sei auch das Motto, zu dem sich die 13 jungen Menschen zum Start in die Ausbildung bei der Stadt Peine am Tag nach der Begrüßung im Rathaus zu einer Rathaus-Rallye treffen, um den Ausbildungsbetrieb auf spielerische und unterhaltsame Art zu erkunden, so die Stadt.

So gebe es trotz der bekannten und nach wie vor geltenden Regeln zu Abstand und Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie einen gelungenen Auftakt „in interessante und hochwertige Ausbildungen bei der Stadt Peine“.

Verwaltungsfachangestellte: Samet Ates, Gizem Kilic, Nick Ixmann, Grace Lege, Lea-Sophie Neumann, Sude-Naz Saray, Benedict Schäfers, Michel Scherling sowie Luise Stolte und Katja Wittwer.

Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste: Carlotta Mulder.

Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung/Verwaltungsbetriebswirtschaft: Nina Madeline Baudisch und Melisa Ergün.

Hinweis: Auch in 2022 wird die Stadt Peine ausbilden. Wer Interesse an einer Ausbildung hat, kann seine Bewerbung für 2022 mit Lebenslauf und aktuellen Zeugnissen ab September bis Ende Oktober 2021 an die Stadt Peine, Abteilung Personal, Kantstraße 5, 31224 Peine, schicken.

red

