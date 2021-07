Fund an A2 Zweidorfer Holz: Gestohlene Autos in Lastzug versteckt

Durch einen Hinweis und das Ortungssystem eines in Großbritannien gestohlenen Autos konnte ist dieses auf der Ladefläche eines Lastzugs gefunden worden, berichtet die Polizei. Am Sonntagmorgen erhielt die Autobahnpolizei in Braunschweig einen Hinweis auf einen in Großbritannien gestohlenen PKW. Dieser sei auf der Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz Süd geortet worden.

Hochpreisige SUV

An Ort und Stelle fanden die Beamten einen polnischen Lastzug, auf dessen Ladefläche sich zwei Autos befanden, eines davon das gesuchte. Auch bei dem zweiten Auto stellte sich nach kurzer Ermittlung heraus, dass es in Großbritannien entwendet worden war. Bei beiden Autos handelt es sich um hochpreisige SUV. Gegen den Fahrer des Lastwagens wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Autos wurden sichergestellt.

