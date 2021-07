Vandalismus in Peine

Vandalismus in Peine Vandalen schlagen Eingangstüren in Peiner Lessingstraße ein

In der Lessingstraße in Peine schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Scheiben von zwei Eingangstüren ein. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Peine. Einen Fall von Vandalismus hat die Polizei am Samstag in der Lessingstraße in Peine dokumentiert. Unbekannte schlugen Scheiben ein.