Demokratie: Kinderspiel in der Schweiz

Demokratie- Kinderspiel in der Schweiz

Statt mit Bauklötzen spielen einige Kindergartenkinder in Lausanne mit Stimmzetteln. Bei dem Projekt, das drei private Vorschulen in der Schweizer Stadt gemeinsam auf die Beine gestellt haben, sollen die Kleinen schon früh an die Grundpfeiler der Demokratie herangeführt werden.