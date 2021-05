Kitas im Regelbetrieb Peiner Kitas gehen wieder in den Regelbetrieb

Die Kinder einer Kindergrippe sitzen im Rahmen der Notbetreuung während des Mittagessens an einem Tisch.

Peine. Die Inzidenzen sinken, die Stadt Peine reagiert. Sie will von Mittwoch, 2. Juni, an in den normalen Regelbetrieb ihrer Kindertagesstätten gehen.