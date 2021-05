Peine. Sie verschaffen sich gewaltsam Zugang zu der Laube in einer Parzelle und richten einen Schaden von 500 Euro an. Zeugen werden gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter sind laut Polizei in eine Laube eines Kleingartenvereins in Peine, Hannoversche Heerstraße, eingedrungen – zwischen Samstag, 8. Mai, 20 Uhr, und Sonntag, 9. Mai, 17.30 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Laube in einer Parzelle. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell noch nicht bekannt, so die Polizei weiter. Es sei Schaden von 500 Euro entstanden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen: (05171) 9990.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red