Eine Zusammenkunft am Eixer See hat die Polizei aufgelöst. Sechs Personen hatten gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

Sechs Verstöße gegen Corona-Auflagen am Eixer See

Die Polizei hat laut einer Mitteilung auf dem Parkplatz des Eixer Sees eine Personengruppe mit insgesamt sechs Personen festgestellt, die sich am Dienstag gegen 20 Uhr nicht an die geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehalten hatten. Gegen alle Personen habe die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wie es weiter heißt.

Die Polizei teilt mit, dass sie weiter konsequent die Plätze und Orte kontrollieren werde, die erfahrungsgemäß gerade am Wochenende von Personen frequentiert würden. Die Polizei werde auch konsequent prüfen, ob Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden müssen. „Wir appellieren, dass sich Besucherinnen und Besucher an die geltenden Regelungen zur Eindämmung der Pandemie halten müssen“, wie Matthias Pintak von der Pressestelle der Polizei Salzgitter in der Mitteilung betont.

red