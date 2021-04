Peine. Doch die Täter entkommen. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Diebstahl in der Woltorfer Straße.

Die Polizei hat Mittwochvormittag in Peine Diebe mit einem Hubschrauber gejagt.

Polizei-Hubschrauber jagt in Peine Geldbörsen-Diebe

Eine gestohlene Geldbörse – und schon war der Polizeihubschrauber unterwegs: In den Gewerberäumen eines Gebrauchtwagenhandels in der Woltorfer Straße haben Diebe am Mittwoch gegen 10 Uhr eine Geldbörse mit einer vierstelligen Bargeldsumme mitgehen lassen.

Täter hat zunächst im Gebrauchtwagenhandel etwas gekauft

Einer der Täter soll laut Polizei zunächst einen Gegenstand gekauft haben. Danach habe er das Geschäft verlassen und sei Richtung Schäferstraße gegangen. Kurze Zeit später habe der Bestohlene den Täter erneut gesehen, der sich in Begleitung eines zweiten Mannes im Bereich der Werkstatt aufgehalten hatte.

Bestohlener sieht seine Geldbörse im Hosenbund des Täters

Der Bestohlene habe erkannt, dass bei einem der Männer im Hosenbund eine Geldbörse eingeklemmt war und ihn angesprochen. Die Täter flüchteten.

Zwei Täter um die 25 Jahre

Die Polizei setzte Streifenwagen einen Polizeihubschrauber ein. Die Täter werden so beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 1,78 bis 1,80 Meter groß. Einer hatte dunkelblonde Haare und ein olivfarbenes Oberteil, Mundschutz mit weißem Zeichen. Der zweite hatte schwarzes kurzes Haar und trug einen schwarzen Pullover und eine Jeans. Zeugen melden sich unter (05171) 9990.

red