Auferstehung des Fahrrades

Ja, wir sind mit’m Radl da – lautet der Titel eines lustigen Volkslieds. „Immer die Radfahrer“ ist der heitere Filmklassiker aus den 1950-ern mit Heinz Erhardt, Hans-Joachim Kulenkampff und Wolf Albach-Retty in den Hauptrollen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten erlebt der „Drahtesel“ eine Renaissance – sicherlich nicht zufällig startet die Peiner Kampagne „Stadtradeln“. Auch Torsten Langer aus Sierße macht bei der Aktion mit, denn er sagt: „Es gibt so schöne Ecken in der Gemeinde Vechelde, die man mit dem Fahrrad erkunden kann.“ Nebenbei soll das Radeln auch gut fürs Klima sein – kein unwichtiger Aspekt.

