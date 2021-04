Wipshausen – Falsche Polizisten forderten Bargeld von Seniorin

Wipshausen. Die Unbekannten riefen am Mittag bei einer Seniorin an und forderten für eine vermeintliche Angehörige der Frau eine Kaution.

Mit einer Warnung und auch Tipps wendet sich die Polizei an die Peiner, nachdem am Dienstag, 20. April, 13 Uhr, falsche Polizisten in einem Telefonat Bargeld gefordert hatten. Sie hätten bei einer älteren Dame aus Wipshausen angerufen und sich in diesem Telefonat als Polizeibeamte ausgegeben, so der Polizeibericht vom Mittwoch.

Unfall als Vorwand

Zum vermeintlichen Grund für ihren Anruf und ihre Forderung hätten die Anrufer mitgeteilt, dass die Tochter der Angerufenen einen Unfall gehabt habe und nunmehr eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro gefordert werde. Andernfalls würde die Unfallbeteiligte in ein Gefängnis gebracht.

Die Tipps der Polizei

Im konkreten Fall sei es nicht zu einem Schaden gekommen. Dennoch warnt die Polizei: „Vertrauen Sie niemals Personen, die sich telefonisch als Amtsträger ausgeben und zudem Bargeld fordern. Beenden Sie in jedem Fall das Gespräch und merken sich wichtige Details der Anrufer wie Telefonnummer, Namen oder ähnliches. Bitte melden Sie sich bei ihrer Polizei und schildern den Sachverhalt.“

red