Schüler der Vöhrumer Hainwald-Schule gewinnen bei step-BraWo

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c (Nickname „step-Hörnchen aus dem Hainwald“) der Hainwaldschule in Vöhrum sind mehr Schritte als ihre Konkurrenten gelaufen und haben so den step-BraWo-Pokal innerhalb des Landkreises Peine gewonnen. Mit 7.937.140 gesammelten Scoring-Punkten, die durch 7.937.140 Schritte gesammelt wurden, setzte sich das Team laut BraWo-Mitteilung gegen drei weitere Klassen durch und ist damit die beste Klasse in Peine. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die „Luchse“ (Klasse 3a) der Hainwaldschule Vöhrum mit 6.017.731 Schritten und die Klasse 4a der Grundschule in der Südstadt Peine 1.109.225 Schritten.

Stefan Honrath, Botschafter des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiter der Direktion Peine von der Volksbank BraWo, gratulierte zum Sieg und übergab neben der Trophäe und der Urkunde auch ein Preisgeld über 250 Euro für die Klassenkasse. „Ich freue mich über alle Schülerinnen und Schüler, die beim step-Wettbewerb mitgemacht haben. Und ganz besonders über die 4c der Hainwaldschule, denen ich heute zum Sieg in der Direktion Peine gratuliere. Was die Kinder trotz eingeschränkten Möglichkeiten des Kontakts und der sportlichen Aktivitäten geleistet haben, ist wirklich beachtlich. Auch an alle Beteiligten der Schulen geht ein großes Dankeschön und mein höchster Respekt für das gezeigte Engagement“, so Honrath in der Mitteilung.

Die Schritte werden mit der Anzahl der Schüler einer Klasse verrechnet

Der interaktive Schritte-Wettbewerb step der Cleven-Stiftung zielt darauf ab, Kinder der dritten und vierten Klasse zu mehr Bewegung und zu einem aktiveren Lebensstil zu motivieren. Dafür wurden im Rahmen von step-BraWo über 1.600 Grundschülerinnen und Grundschüler in der BraWo-Region mit Fitnessarmbändern ausgestattet. Diese messen die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte, die die Kinder eigenständig über die step-BraWo-Website auslesen konnten.

Um den Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleinen Klassen eine Siegchance zu ermöglichen, wurden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in Scoring-Punkte umgerechnet.

red