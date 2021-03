Einbrecher waren in einem Tabakgeschäft.

Einbrecher steigen in Tabakgeschäft in Peine ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Tabakwarengeschäft in der Peiner Innenstadt eingebrochen.

Der Alarm schlug an

Gegen 3.30 Uhr wurde der Polizei über ein gewerbliches Überwachungsunternehmen ein Einbruchalarm in dem Geschäft in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Beamten waren nur wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Sie stellten fest, dass die Eingangstür aufgehebelt wurde. Nach erster Durchsicht eines Verantwortlichen dürften die Täter keine Beute gemacht haben, heißt es im Polizeibericht.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Täter wurden wohl gestört

Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden: (05171) 9990.

red