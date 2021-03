Digitales Kondolenzbuch für Axel Cramm vom SV Lengede

Die Trauerfeier für den verstorbenen Axel Cramm kann wegen der bestehenden Niedersächsischen Corona-Verordnung nur im kleinen Kreis stattfinden. Das reichte dem Sportverein Lengede jedoch nicht, der seinen verdienten Sportkameraden ehren will. Laut einer Pressemitteilung des SV Lengede hat der Sportverein für die Kondolenz zum Tode von Axel Cramm ein digitales Kondolenzbuch auf der Homepage des Vereins eingerichtet auf www.sv-lengede.de. Hier besteht die Möglichkeit seine Anteilnahme zu bekunden.

Spende an den Sozialfonds des SV Lengede

Im Nachgang werden diese Trauerbekundungen in einem Buch zusammengefasst und können in der Geschäftsstelle des Vereins eingesehen werden. An Stelle von freundlich zugedachten Blumenspenden bitten die Angehörigen laut Mitteilung um eine Spende an den Sozialfonds des SV Lengede bei der Volksbank Brawo IBAN: DE93 2699 1066 7150 8730 01.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 12. März um 11 Uhr im engsten Familien- und Freundeskreis von der Friedhofskapelle Lengede aus statt.

red