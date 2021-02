Unbekannte brechen in Haus in Sophiental ein

In Abwesenheit der Geschädigten – einer 53 Jahre alten Frau – sind Unbekannte am Donnerstag zwischen 15 und 19.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Haselaue in Sophiental eingebrochen. Zutritt verschafften sie sich laut Polizei, indem sie die Terrassentür aufbrachen.

Die Schadenshöhe beträgt circa 400 Euro

Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 400 Euro.

red