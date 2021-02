Tödlicher Überfall in Peine: Polizei sucht Audi-Fahrer

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Mehrfamilienhaus in der Peiner Innenstadt, in dem am Dienstag voriger Woche bei einem Überfall eine 83 Jahre alte Frau getötet worden ist.

Peine. Die dunkle Limousine stand im Tatzeitraum auf einem Garagenhof am Pulverturmwall in Peine. Die Polizei sucht den Fahrer als Zeugen.

Nach dem Überfall vorige Woche Dienstag, 9. Februar, gegen 16.15 Uhr, auf ein älteres Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus in Peine, Bodenstedtstraße, sucht die Polizei weiterhin dringend Zeugen. Ein wichtiger Zeuge könnte der Fahrer eines Audis mit Braunschweiger Kennzeichen (Buchstabenfolge vermutlich V und B) sein.

Die Polizei beschreibt das Auto genau

Das Fahrzeug, eine Limousine neueren Baujahrs, könnte die Farben Anthrazit, Schwarz oder Grau haben. Im Tatzeitraum wurde das Fahrzeug laut Polizei auf einem Garagenhof am Pulverturmwall kurz vor der Kreuzung Bodenstedtstraße in der Nähe des Tatortes abgestellt. Die Polizei sucht den Fahrer oder Halter dieses Fahrzeuges als Zeugen. Die Ermittler sind in der Polizeiinspektion in Salzgitter zu erreichen: (05341) 18970.

