Ilsede. Gegen die aktuelle Corona-Verordnung haben mehrere Personen in Ilsede verstoßen. Die Polizei löste das Treffen am Sonntag gegen 10 Uhr auf.

Polizei löst Corona-Party in Ilsede auf

Eine Corona-Party hat die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 10 Uhr an der Raiffeisenstraße in Ilsede aufgelöst. Es seien sieben Personen aus mehreren Haushalten angetroffen worden.

Polizei spricht Platzverweise aus

Die Polizei habe Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

red