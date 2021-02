Peine. Zu einem Brand in einem Peiner Hühnerstall kam es am laut Polizei am Sonntag gegen 6.15 Uhr. Eine Kerze hatte einen Plastikeimer entzündet.

Eine Kerze in einem Plastikeimer hat am Sonntag gegen 6.15 Uhr in einem Hühnerstall am Zeisigweg für ein Feuer gesorgt.

Kerzen sollte Abhilfe bei der Kälte schaffen

Ein 60-Jähriger habe mehrere Kerzen aufgrund der Kälte in dem Stall aufgestellt, so die Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red