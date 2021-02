Lengede. In beiden Fällen ist die Beute noch unklar. Die Täter verschafften sich Zugang in die Häuser, indem sie die Terrassentüren aufhebelten.

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Lengede

Zu zwei Einbrüchen ist es in Lengede am Samstag gekommen. Zwischen 11.30 und 19 Uhr sind nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und sind in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Kreuzstein eingebrochen.

In beiden Fällen hebelten die Täter eine Terrassentür auf

Zutritt verschafften sie sich über eine Terrassentür, die sie zuvor aufhebelten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Im Haus durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 16 und 19 Uhr im Vallstedter Weg. Auch hier hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses – ebenfalls in Abwesenheit der Bewohner – auf und durchsuchten das gesamte Haus. Zu dem Diebesgut kann die Polizei in beiden Fällen derzeit keine Angaben machen.

