Plockhorst. In der Wohnung in der Bahnhofstraße stahlen die Täter Schmuck und persönliche Gegenstände.

Täter brechen in Wohnung in Plockhorst ein

Unbekannte haben sich durch das Aufbrechen einer Tür m Donnerstag zwischen 11.20 und 15 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Plockhorst verschafft.

Der Schaden beläuft sich auf 1400 Euro

Laut Polizei wurden Schmuck und persönliche Gegenstände gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 1400 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter (05341) 18970.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red