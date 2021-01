Der Einbruch in der Wallstraße gelang den Tätern nicht.

Täter scheitern bei Einbruchsversuch in Peine

Täter haben laut Polizei am Mittwoch gegen 12.30 Uhr versucht, eine Zugangstür zu einem Bürokomplex in der Wallstraße in Peine aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht.

Bei Verdächtigen: Polizei alarmieren

Die Polizei weist darauf hin, dass sie unverzüglich alarmiert werden sollte, sobald verdächtige Personen auf fremden Grundstücken auffallen.

red