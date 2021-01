Täter beschädigt Sanitärcontainer in Vechelde

Vechelde. In den Container an der Vechelder Realschule gelangte der Täter durch ein Fenster. Den Innenraum beschädigte er teilweise.

Ein bisher unbekannter Täter hat sich zwischen Freitag, 22. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 26. Januar, 8.30 Uhr Zugang zu in einen Sanitätscontainer der Realschule Vechelde in der Köchinger Straße in Vechelde verschafft. In den Container kam er durch ein Fenster, den Innenraum beschädigte er teilweise. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Vechelde bittet um Hinweise. Zeugen können sich melden unter (05302) 930490.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red